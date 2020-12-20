«Богиня в джунглях»: Наташа Королева в топе и юбке с разрезами произвела фурор в Сети

Фолловеров восхитил образ певицы, и они написали в комментариях: «Наталья!!!! Очень красивая», «Королева джунглей», «Я буду смотреть с удовольствием!», «Нуууу Наташенька. Какая же ты классная», «Наташа, вы очень горячая штучка», «Шикарная», «И все равно красавица всем на зависть», «Красотка, обожаю!!!», «Богиня в джунглях».

Напомним, что только 3 декабря Наташа сделала «признание», что улетела на остров: «Признание! Я решила провести эксперимент — бросить всё, и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Именно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой — сильной Наташей, которая со всем справится. Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств «друзей», ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается...».