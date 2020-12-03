Наташа Королева нарядилась в этно-костюм и сбежала от Тарзана к аборигенам

Мнения фолловеров разделились. Одни восхищались красотой и смелостью звезды: «Наташенька, умница!», «Шикарная красоточка!», «Твое преображение — просто огонь», «Только сильная женщина на такое способна!». Другие же уличали Королеву во лжи, что на остров она улетела с Тарзаном. Напоминаем, что скандалы вокруг семьи исполнительницы начались после измены супруга. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @koroleva__star

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