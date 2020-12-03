Наташа Королева нарядилась в этно-костюм и сбежала от Тарзана к аборигенам
Фото: Instagram @koroleva__star
Королева позирует в компании местных жителей острова. Даже во время тотальной перезагрузки артистка не изменяет собственному стилю. Для нового формата отдыха звезда выбрала свободную тунику длины макси в ультраярком алом оттенке. Свободный силуэт и затейливые принты цитируют этнические мотивы. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки и прическа с буйными локонами.
Фото: Instagram @koroleva__star
«Признание! Я решила провести эксперимент — бросить все и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Именно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой — сильной Наташей, которая со всем справится. Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается…», — поделилась артистка с поклонниками.
Мнения фолловеров разделились. Одни восхищались красотой и смелостью звезды: «Наташенька, умница!», «Шикарная красоточка!», «Твое преображение — просто огонь», «Только сильная женщина на такое способна!». Другие же уличали Королеву во лжи, что на остров она улетела с Тарзаном. Напоминаем, что скандалы вокруг семьи исполнительницы начались после измены супруга. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @koroleva__star
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