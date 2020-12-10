Свежая и отдохнувшая Наташа Королева без макияжа рассказала о жизни на необитаемом острове

Наташа Королева, которая ранее отправилась на острова, чтобы отдохнуть от семейных скандалов с изменами мужа Тарзана и чрезмерного внимания общественности к этому инциденту, опубликовала новое видео с островов. В нем Королева свежая, загоревшая и без макияжа. Певица рассказала, как ей живется в новых условиях и с какими сложностями она столкнулась:

«Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле, преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья и сделать важные для себя выводы!», — пишет певица. Она добавила, что вела видеодневник о жизни на острове, который позже появится в эфире.

У подписчиков Натальи оказалось свое мнение о ее авантюре:

«Вы бы вышли из зоны комфорта, если бы поехали туда не с телеканалом, а одна! А так все пиар!», «Наконец-то без фильтров! Живой человек!», «Так преподносят это, прям один на один и кругом операторы с камерами! Выживалити. Лучше бы нашим звездам устроили на 15000 в месяц, лет так на 5-10, вот это интересно бы посмотреть», «Это вам богатым делать нечего. А простым людям на лекарства и ЖКХ оплатить не хватает. О каком выходе из зоны комфорта можно говорить», «Наташа здесь, похоже, без фильтров. Хорошо выглядит!».