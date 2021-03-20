Богатая внучка Гурченко о романе с Шаляпиным: «Перемены – нормальное женское желание»

До этого, кстати, друзья появились вместе на светском мероприятии, где Прохор представил Елену как подругу детства.

Напомним, что в декабре 2019 года Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, между ними накопилось множество обид и недопониманий, и он не смог «оправдать ожиданий» партнерши. Исполнитель, который уже был дважды женат, признался, что не хочет больше портить жизнь Виталине и отнимать у нее время. Артист также пожелал своей подруге «встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой».

После развода с Арменом Джигарханяном Цымбалюк-Романовская завязала роман с Шаляпиным, который к тому моменту развелся с пожилой миллионершей Ларисой Копенкиной. По словам Прохора Шаляпина, впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя, имя которой скрывает.