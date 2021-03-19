Прохор Шаляпин закрутил роман с богатой внучкой Людмилы Гурченко
Фото: instagram.com/shalyapin_official
С ней он появился на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс Queen of the World». «Это моя подруга детства», — уточнил он, представляя спутницу.
Знаменитого певца и Королеву связывает давнее знакомство. Шаляпин признавался, что не знал о родственных связях девушки с Гурченко. Ранее их видели вместе во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ». При этом девушку можно читать выгодной партией для Шаляпина. Как пишет KP.Ru, после смерти бабушки Елене и ее покойной матери досталась ее дача и коллекция бриллиантов.
В декабре 2019 года Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, между ними накопилось множество обид и недопониманий, и он не смог «оправдать ожиданий» партнерши. Исполнитель, который уже был дважды женат, признался, что не хочет больше портить жизнь Виталине и отнимать у нее время. Артист также пожелал своей подруге «встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой».
После развода с Арменом Джигарханяном Цымбалюк-Романовская завязала роман с Шаляпиным, который к тому моменту развелся с пожилой миллионершей Ларисой Копенкиной. По словам Прохора Шаляпина, впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя, имя которой скрывает.
Фото: Instagram/@shalyapin_official, Instagram/@ellena_korolena
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