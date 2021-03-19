Прохор Шаляпин закрутил роман с богатой внучкой Людмилы Гурченко

С ней он появился на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс Queen of the World». «Это моя подруга детства», — уточнил он, представляя спутницу.

Знаменитого певца и Королеву связывает давнее знакомство. Шаляпин признавался, что не знал о родственных связях девушки с Гурченко. Ранее их видели вместе во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ». При этом девушку можно читать выгодной партией для Шаляпина. Как пишет KP.Ru, после смерти бабушки Елене и ее покойной матери досталась ее дача и коллекция бриллиантов.