Виталина Цымбалюк-Романовская о пиар-романе с Шаляпиным: «Джигарханян бы посмеялся»

В интервью Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Аленой Жигловой на YouTube-канале «Алена, блин» рассказала о сложных временах в ее жизни — когда ее супруг Армен Джигарханян, с которым они вместе прожили 16 лет, был при смерти, а ее саму обвинили в финансовых махинациях. Некие «друзья» забрали его, и тот образ жизни, который он вел, по мнению Виталины, ускорил его смерть. Цымбалюк-Романовскую тем временем обвинили в махинациях с квартирами, шли суда. Именно тогда появились первые слухи о ее романе с Прохором Шаляпиным. Как выяснилось позже, это был пиар-ход — по словам Виталины, непродуманный.

В беседе она, однако, рассказала, что хотя ее роман с певцом Прохором Шаляпиным и был подстроен, она не жалеет об этом — у нее были очень непростые времена, а певец оказал ей самую настоящую поддержку.

«У меня тогда еще шли суды. Вызывали меня отчитываться о всей моей жизни. Меня настолько утомил этот публичный утрированный негатив, а Прохор очень хороший партнер по телешоу. Мне кажется, это прекрасно сработало. Я ему очень благодарна, что он мне помог, я отвлеклась, правда, мне было очень плохо», — говорит она.

В ответ на комментарии Алены о том, не считает ли она это обманом, Виталина ответила, что не делала никому зла. По словам пианистки, Джигарханян над этим пиар-романом бы посмеялся.

Общественность широко обсуждала роман молодых людей в 2018 году. Они посещали платные ток-шоу и даже успели записать две песни, объявить о помолвке и желании завести ребенка.

В конце пара придумала правдоподобные объяснения завершения этого романа — Шаляпин заявил о конфликтах в отношениях.