«Бодра и весела»: 57-летняя Алена Свиридова раскрыла секрет хорошей фигуры и настроения
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Фото: Instagram
Алену Свиридову поклонники называют вечно молодой. Артистка, не прибегая к услугам пластических хирургов, отлично выглядит и может похвастаться хорошей фигурой. Так, певица получила множество комплиментов, когда летом опубликовала фотографию с отдыха на Черном море.
Алена Свиридова раскрыла один секретов поддерживания формы и отличного настроения. «Доброе утро! :) Давайте бегать вместе:) будет неудобно соскочить:)», - пригласила певица подписчиков, поделившись видеороликом с утренней пробежки. При этом Алена отметила, что она бодра и весела.
«Доброе,Алёнушка. Умничка», - похвалил ее Денис Клявер.
«Супер», «Умница», «Ваша жизнерадостность, дорогая Алена, очень заразительна», «Доброе утро, Алена. ПозитиФчик. Спасибо Вам!», «Молодец!», - присоединились в комментариях и ее поклонники.
Ранее Алена Свиридова рассказывала, что старается делать зарядки и разминки при любом удобном случае.
Фото и видео: Instagram
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