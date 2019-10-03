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«Бодра и весела»: 57-летняя Алена Свиридова раскрыла секрет хорошей фигуры и настроения

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Алена Свиридова на утренней пробежке

Фото: Instagram

Певица пригласила подписчиков присоединяться к ней.

Алену Свиридову поклонники называют вечно молодой. Артистка, не прибегая к услугам пластических хирургов, отлично выглядит и может похвастаться хорошей фигурой. Так, певица получила множество комплиментов, когда летом опубликовала фотографию с отдыха на Черном море.

Алена Свиридова раскрыла один секретов поддерживания формы и отличного настроения. «Доброе утро! :) Давайте бегать вместе:) будет неудобно соскочить:)», - пригласила певица подписчиков, поделившись видеороликом с утренней пробежки. При этом Алена отметила, что она бодра и весела.

«Доброе,Алёнушка. Умничка», - похвалил ее Денис Клявер.

«Супер», «Умница», «Ваша жизнерадостность, дорогая Алена, очень заразительна», «Доброе утро, Алена. ПозитиФчик. Спасибо Вам!», «Молодец!», - присоединились в комментариях и ее поклонники.

Ранее Алена Свиридова рассказывала, что старается делать зарядки и разминки при любом удобном случае.

Фото и видео: Instagram

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