«Бодра и весела»: 57-летняя Алена Свиридова раскрыла секрет хорошей фигуры и настроения

Алена Свиридова раскрыла один секретов поддерживания формы и отличного настроения. «Доброе утро! :) Давайте бегать вместе:) будет неудобно соскочить:)», - пригласила певица подписчиков, поделившись видеороликом с утренней пробежки. При этом Алена отметила, что она бодра и весела.