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Алена Свиридова показала подтянутую фигуру во время занятий серфингом на Черном море

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Свиридова в отпуске в Керчи

Фото: Instagram
Певица проводит отпуск в Керчи.

Алена Свиридова уехала отдыхать в Керчь – свой родной город. Причем весь путь из Москвы она сама вела машину.

В Керчи артистка наслаждается природой и теплым морем. В Instagram певица разместила видео, которое сделала во время заплыва на падлборде. «Девушка с веслом», - подписала она ролик.

Певец Денис Клявер выразил эмоции под постом, опубликовав комментарий со смайликом, изображающим аплодисменты. Зато другие подписчики Свиридовой были более многословны и не скупились на комплименты.

«Аленка, ты в хорошей форме»,

«Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!»,

«Невероятная красотка!!!»,

«И этой девушке 25? Не верю .18»,

«Алена вы стройняшка», - похвалили поклонники Алену Свиридову (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А вам нравится, как выглядит Алена?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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