Алена Свиридова показала подтянутую фигуру во время занятий серфингом на Черном море

Певец Денис Клявер выразил эмоции под постом, опубликовав комментарий со смайликом, изображающим аплодисменты. Зато другие подписчики Свиридовой были более многословны и не скупились на комплименты.

«Аленка, ты в хорошей форме»,

«Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!»,

«Невероятная красотка!!!»,

«И этой девушке 25? Не верю .18»,

«Алена вы стройняшка», - похвалили поклонники Алену Свиридову (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А вам нравится, как выглядит Алена?