Алена Свиридова показала подтянутую фигуру во время занятий серфингом на Черном море

Алена Свиридова уехала отдыхать в Керчь – свой родной город. Причем весь путь из Москвы она сама вела машину.
В Керчи артистка наслаждается природой и теплым морем. В Instagram певица разместила видео, которое сделала во время заплыва на падлборде. «Девушка с веслом», - подписала она ролик.
Певец Денис Клявер выразил эмоции под постом, опубликовав комментарий со смайликом, изображающим аплодисменты. Зато другие подписчики Свиридовой были более многословны и не скупились на комплименты.
«Аленка, ты в хорошей форме»,
«Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!»,
«Невероятная красотка!!!»,
«И этой девушке 25? Не верю .18»,
«Алена вы стройняшка», - похвалили поклонники Алену Свиридову (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
А вам нравится, как выглядит Алена?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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