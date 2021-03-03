Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили роман

Слухи о романе Ивана Янковского и Дианы Пожарской оказались правдивыми – звёзды подтвердили свои отношения. Накануне ряд изданий опубликовал комментарий Дианы по этому вопросу – актриса якобы заявила, что отношения у них исключительно дружеские. Позже в своем блоге актриса заявила, что вообще не давала никаких комментариев, и ее блог – единственное место, где есть точная информация о ней.

«Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соц.сетях, кроме этой (Instagram). И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных. Не вводите себя в заблуждение и не верьте фейкам. Им просто делать нечего, они ещё маленькие дети, иначе я никак не могу объяснить глупости, которыми они занимаются, выдавая себя за меня. Уверена, что однажды им это надоест. А пока опирайтесь на ту правду, которая есть здесь, на моей скромной странице, где я немногословна и делюсь только тем, чем считаю нужным», –написала Диана.

Чтобы окончательно развеять слухи, актриса опубликовала совместное фото с Янковским и заявила, что всё у них хорошо:

«..и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь».