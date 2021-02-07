Близкие Василия Ланового рассказали о его тайных наследниках — внучках и внуке

Как стало известно из эфира передачи «Ты не поверишь» на НТВ, на прощание с актером пришла его жена Ирина Купченко, которую поддерживал старший сын Александр. Рядом с родственниками в первом ряду сидела и некая девушка, которая выразила соболезнования вдове, а также не могла скрыть своего горя. Журналисты предположили, что это та самая внучка Василия Ланового, которой помогал актер. Анна была внебрачной дочерью младшего сына актера. Сергея Ланового не стало в 2013 году, у мужчины случился сердечный приступ. На прямой вопрос от журналистов девушка ответила, что она внучка, но не Анна, а подробностей личной жизни так и не раскрыла.

По словам Ольги Коротиной-Гессе, сын актера был многодетным отцом. Она также отметила, что сейчас будут объявляться все новые родственники актера. По ее мнению, сейчас можно ждать появления нескольких внучек и одного внука Василия Ланового. Вскоре они также появятся в эфире одного из ток-шоу на телевидении: «Я даже примерно знаю, что это за внук, там больше вероятности того, что он ребенок, чем вот эти внучки». Ольга лично познакомилась с каждой из «внучек».