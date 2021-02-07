Близкие Василия Ланового рассказали о его тайных наследниках — внучках и внуке
Фото: Global Look Press
Как стало известно из эфира передачи «Ты не поверишь» на НТВ, на прощание с актером пришла его жена Ирина Купченко, которую поддерживал старший сын Александр. Рядом с родственниками в первом ряду сидела и некая девушка, которая выразила соболезнования вдове, а также не могла скрыть своего горя. Журналисты предположили, что это та самая внучка Василия Ланового, которой помогал актер. Анна была внебрачной дочерью младшего сына актера. Сергея Ланового не стало в 2013 году, у мужчины случился сердечный приступ. На прямой вопрос от журналистов девушка ответила, что она внучка, но не Анна, а подробностей личной жизни так и не раскрыла.
По словам Ольги Коротиной-Гессе, сын актера был многодетным отцом. Она также отметила, что сейчас будут объявляться все новые родственники актера. По ее мнению, сейчас можно ждать появления нескольких внучек и одного внука Василия Ланового. Вскоре они также появятся в эфире одного из ток-шоу на телевидении: «Я даже примерно знаю, что это за внук, там больше вероятности того, что он ребенок, чем вот эти внучки». Ольга лично познакомилась с каждой из «внучек».
Фото: Global Look Press
Народный артист СССР и России Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Журналисты выяснили, какое наследство Лановой оставил своим родным.
О смерти Василия Ланового стало известно ночью в четверг. Он скончался от осложнений после коронавируса. Днем ранее актер пережил клиническую смерть, врачам удалось вытащить его, однако организму не удалось справиться с инфекцией, и к ночи Лановой скончался.
Наследниками актера являются его супруга Ирина Купченко, а также сын Александр.
Василий Лановой сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Он широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу» и других.
Недавно мы писали, как друг Василия Ланового назвал причину смерти актера: «Все боятся сказать». Друг народного артиста СССР Василия Ланового музыкант Вячеслав Моцардо назвал причину смерти товарища.
Фото и видео: Global Look Press
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