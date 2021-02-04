Друг Василия Ланового назвал причину смерти актера: «Все боятся сказать»
Фото: Global Look Press
Он поделился своим мнением в интервью с «Комсомольской правдой». Вячеслав Моцардо рассказал, что актер в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений многие хотели сфотографироваться с ним, однако зрители часто подходили к нему без медицинских масок. Спустя некоторое время народный артист СССР стал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и продолжили его концертный тур.
«В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски», — заявил Моцардо. Музыкант подчеркнул, что Лановой не мог пропускать выступления, так как организаторы грозили ему штрафными санкциями за отказ.
Фото: Global Look Press
Народный артист СССР и России Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Журналисты выяснили, какое наследство Лановой оставил своим родным.
О смерти Василия Ланового стало известно ночью в четверг. Он скончался от осложнений после коронавируса. Днем ранее актер пережил клиническую смерть, врачам удалось вытащить его, однако организму не удалось справиться с инфекцией, и к ночи Лановой скончался.
Наследниками актера являются его супруга Ирина Купченко, а также сын Александр.
Василий Лановой сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Он широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу» и других.
Фото и видео: Global Look Press
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