«Такая милая и домашняя»: Валерия выложила утреннее селфи прямо из постели

«Только ночь и дождь может вернуть женщину к заводским настройкам!!», «Какая же ты утром необыкновенная», «Доброе! Вы по утрам такая милая и домашняя. Мой муж меня тоже любит фотографировать по утру в пижаме», «Какая настоящая, привет!», «Настоящая, естественная и такая нежная! Очень люблю ваше творчество! Была на вашем концерте в прошлом году, ваше исполнение тронуло меня», «Только какая-то лохматая, и глаза у вас красные», «Доброе утро, Валерия!)) Я такая же просыпаюсь с удивленными, но счастливыми глазами, что наступил новый день, и за окном скоро Новый год, хотя буквально недавно было лето», «Какая хорошенькая!», «Ой, какая уютная девушка!», «Какая вы милашечка!», — пишут ей в комментариях.

Интересно, что похожую фотографию с той же самой подписью выложил и супруг Валерии Иосиф Пригожин.