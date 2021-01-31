Блейк Лайвли поддержала только что родивших девушек

В одном из интервью селебрити призналась, что ей сложно подобрать вещи для выхода в свет. «На шоу Джимми Фэллона я надела свою старую блузку Lanvin и платье, купленное на Net-a-Porter, потому что ни у одного бренда нет семплов моего размера. В магазинах мне тоже мало что подходит. Пугающе мало», — рассказала актриса.

«Многих женщин смущает, что их фигуры будто бы «не созданы» для фасонов, которые предлагают дизайнеры. Это печалит и злит. И мне очень жаль, что год назад, когда родилась моя дочь, я не была так уверена в себе, как сейчас. Мое тело создало человека, мое тело обеспечивало его едой — это же настоящее чудо! Но вместо того чтобы гордиться собой, я себя стеснялась. Просто потому, что на мне юбка не застегивалась. Каким же глупым это кажется в отдаленной перспективе», — откровенно сказала звезда «Сплетницы». Она также обратилась к дизайнерам и попросила их создавать вещи для девушек с разными типами фигуры.