Мимими дня: Блейк Лайвли трогательно поздравила Райана Рейнольдса и показала неудачное селфи с ним
32-летняя Блейк Лайвли поздравила 43-летнего Райана Рейнольдса с днем рождения.
В минувшую среду, 23 октября, актер Райан Рейнольдс праздновал свое 43-летие. Видимо, в этот день было сделано забавное селфи, которое опубликовала в своем блоге Блейк Лайвли.
«Мне попался удачный экземпляр. С днем рождения», — оставила она двусмысленный комментарий, учитывая несколько значений слова "pick" в английском языке и положение пальца на фото.
Фото и видео: instagram
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