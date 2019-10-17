Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли впервые показали свою новорожденную дочь

Но теперь к радости поклонников артистов Блейк и Райан показали первое фото с третьим ребенком и рассказали, что у них девочка. Снимок появился на странице Райана Рейнолдса в Twitter. В кадре Рейнолдс и Лайвли обнимаются и нежно держат малышку лицо, которой закрыто смайликом.

Тексте к фото Райна написал, что мечтает, чтобы дети росли в окружении той же природы, что и он сам (Рейнолдс родился и вырос в Канаде, - прим. ред.).