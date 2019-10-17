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Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли впервые показали свою новорожденную дочь

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Слайд, который
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Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли поженились в сентябре 2012 года

Фото: EAST NEWS

Малышка родилась несколько недель назад.

Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс в третий раз стали родителями несколько недель назад. То, что в семье ожидается пополнение, они долго держали в тайне. Интересное положение 32-летней Блейк рассекретили только на премьере фильма «Покемон: Детектив Пикачу». Тогда актриса появилась на публике с уже большим животом.

История любви Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли

Появление третьего ребенка пары также прошло в полном секрете. Об этом событии стало известно лишь в начале октября. Но светские хроникеры предположили, что малыш родился или в конце лета, или в начале осени. Счастливые родители не рассекречивали и пол ребенка.

Но теперь к радости поклонников артистов Блейк и Райан показали первое фото с третьим ребенком и рассказали, что у них девочка. Снимок появился на странице Райана Рейнолдса в Twitter. В кадре Рейнолдс и Лайвли обнимаются и нежно держат малышку лицо, которой закрыто смайликом.

Тексте к фото Райна написал, что мечтает, чтобы дети росли в окружении той же природы, что и он сам (Рейнолдс родился и вырос в Канаде, - прим. ред.).

Отметим, что актеры не «светят» дочек в социальных сетях, но регулярно попадают с детьми в объективы фотокамер уличных фотографов. Кстати, европейские таблоиды сообщали, что в семье могут появиться еще дети. Друзья пары рассказывали, что Лайвли и Рейнолдс невероятно счастливы быть многодетными родителями, и вполне вероятно могут захотеть еще малышей.

Фото: Instragram, East News

Видео: MsMojo

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