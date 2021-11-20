Бизнес и жилье на 330 млн: как Малафеевы разделят имущество при разводе

Футболист Вячеслав Малафеев и его супруга Екатерина разводятся после 9 лет брака и рождения общего сына. Паре предстоит поделить имущество и бизнес. По сообщению издания Starhit, в собственности супругов находятся несколько объектов элитного жилья общей стоимостью около 330 млн рублей. Самый дорогой из них — загородный дом на берегу Финского залива, который обошелся Малафееву в 180 млн рублей.

В период брака Малафеевы купили и квартиру в жилом комплексе deluxe-класса на Крестовском острове. Апартаменты площадью около 250 квадратных метров оцениваются в 100 млн рублей. Также есть квартира на улице Грота, в которой живет дочь спортсмена от первого брака Ксения, стоимость этого объекта достигает 50 млн рублей.