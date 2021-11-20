Бизнес и жилье на 330 млн: как Малафеевы разделят имущество при разводе
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Фото: Instagram
Футболист Вячеслав Малафеев и его супруга Екатерина разводятся после 9 лет брака и рождения общего сына. Паре предстоит поделить имущество и бизнес. По сообщению издания Starhit, в собственности супругов находятся несколько объектов элитного жилья общей стоимостью около 330 млн рублей. Самый дорогой из них — загородный дом на берегу Финского залива, который обошелся Малафееву в 180 млн рублей.
В период брака Малафеевы купили и квартиру в жилом комплексе deluxe-класса на Крестовском острове. Апартаменты площадью около 250 квадратных метров оцениваются в 100 млн рублей. Также есть квартира на улице Грота, в которой живет дочь спортсмена от первого брака Ксения, стоимость этого объекта достигает 50 млн рублей.
Под раздел, вероятно, попадут и люксовые авто Малафеевых. Они владеют Mercedes-Benz G-класса за 15 миллионов рублей и джип Maserati Levante за 8 миллионов рублей.
А вот с разделом бизнеса проблем возникнуть не должно. Близкий к семье источник отметил в интрвью «ФАН», что компания «М16», занимающаяся продажей элитной недвижимости, «полностью передана Екатерине». Издание также отмечает, что Вячеслав Малафеев на 80% владеет горнолыжной базой «Любытино-Салом», 20% принадлежат жене. При этом гендиректором назначен ее отец. Кроме того, девушка распоряжается бизнесом по перевозке людей фуникулером.
Вячеслав Малафеев сообщил, что разводится, с помощью соцсетей. Слухи о разладе супругов возникли после их участия в проекте «Звезды в Африке». Якобы Екатерине не понравился флирт мужа с Айзой Долматовой, и она решила взять паузу в отношениях. Очевидно, помириться пара не смогла. Ранее Вячеслав Малафеев рассказал, почему завел роман с Екатериной всего через 2 месяца после трагической смерти первой жены.
Фото и видео: @malafeeva_ekaterina/Instagram