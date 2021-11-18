Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой после паузы в отношениях

Ранее у пары возникли проблемы — Екатерина заявила, что взяла перерыв в отношениях. Поклонники сразу же решили, что это связано с вызывающим флиртом со стороны Айзы Долматовой, однако сама жена футболиста заявила, что эта ситуация ни при чем.

«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор», — объяснила тогда девушка.

Сам Малафеев заявлял, что у них было много взаимных претензий, ревности и скандалов. Хотя после паузы супругам удалось помириться, сохранить брак, судя по всему, им не удалось.

В личном блоге самой Екатерины пока не появилось никаких комментариев по этому поводу и информации о причинах развода.