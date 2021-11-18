Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой после паузы в отношениях
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Фото: @malafeev16ru
Вячеслав Малафеев объявил о разводе с супругой Екатериной после проблем в отношениях. Несмотря на недавнее примирение, восстановить прежнюю гармонию паре, судя по всему, не удалось.
«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — пишет футболист.
Ранее у пары возникли проблемы — Екатерина заявила, что взяла перерыв в отношениях. Поклонники сразу же решили, что это связано с вызывающим флиртом со стороны Айзы Долматовой, однако сама жена футболиста заявила, что эта ситуация ни при чем.
«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор», — объяснила тогда девушка.
Сам Малафеев заявлял, что у них было много взаимных претензий, ревности и скандалов. Хотя после паузы супругам удалось помириться, сохранить брак, судя по всему, им не удалось.
В личном блоге самой Екатерины пока не появилось никаких комментариев по этому поводу и информации о причинах развода.
Фото: Instagram