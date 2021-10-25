Вячеслав Малафеев рассказал, почему завел новый роман через 2 месяца после смерти жены

«Я горевал, много плакал, было очень сложно. Я не понимал, как мне вести себя с детьми, иногда просто опускались руки. Хорошо, близкие были рядом, родители. Мне все помогали», — вспомнил Вячеслав в интервью для YouTube-канала «Sports Интервью».

Для болельщиков клуба стало неожиданностью то, что через несколько дней после смерти жены Малафеев вышел на очередной матч «Зенита». Именно футбол Вячеслав назвал одним из главных своих стимулов двигаться дальше.

«Нужно было продолжать карьеру, возобновлять ритм... Но все это происходило в условиях, когда каждый, кто смотрел на меня, вспоминал о моей потере и думал, как там мои дети. Никто этого не говорил, но я читал это в каждых глазах, и от этого было сложно. Тогда именно футбол вытащил меня. Я хотел доказать, что смогу, смогу не благодаря чему-то, а вопреки. И в тот год выдал хороший период», — признался Малафеев. Все это помогло звезде футбола пережить утрату и продолжить жить.