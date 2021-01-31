Бирюкова с дочерьми и мужем, похудевшая Аветисян и другие на премьере комедии «Понаехали»

По сюжету комедии «Понаехали», главный герой Алексей никогда не знал отца, но однажды в порванном кармане старого пиджака он обнаруживает его фото и узнает, что тот живет на Кавказе. И вместо запланированной поездки в Испанию семья Алексея оказывается на кавказских просторах. Отпуск и поиск отца становятся настоящим приключением для Алексея и его близких — смешным, нелепым, иногда даже опасным и точно незабываемым.

В широкий прокат картина выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.