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Бирюкова с дочерьми и мужем, похудевшая Аветисян и другие на премьере комедии «Понаехали»

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Елена Бирбкова с семьей

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера приключенческой комедии «Понаехали».

Фильм зрителям представили режиссер Султан Хажироко и сыгравшие в нем Елена Бирюкова, Светлана Егорова, Омар Алибутаев, Грант Палагаев и другие.

Елена Бирюкова появилась на красной дорожке с супругом Ильей Хорошиловым и дочерьми — 22-летней Александрой от второго мужа и рожденной в нынешнем браке восьмилетней Аглаей. Все вместе они позировали фотографам на красной дорожке. Елена и Александра выбрали наряды в одном стиле. Актриса сочетала кожаные штаны с белоснежной рубашкой и черной жилеткой, а ее дочь дополнила кожаное мини-платье дерзкой портупеей.

Елена Бирюкова с дочерью Александрой

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Среди гостей премьеры были Катя Лель, Александр Стриженов, Елена Борщева с супругом, Маша Малиновская, Прохор Шаляпин и многие другие. Появилась на красной дорожке и похудевшая с помощью пластических хирургов Гоар Аветисян.

Гоар Аветисян

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известная визажистка и блогер подчеркнула постройневшую фигуру облегающим черным платьем с глубоким декольте. Завершали образ яркий макияж, крупные золотые серьги, сумка на цепочке, плотные черные колготки и классические лодочки.

По сюжету комедии «Понаехали», главный герой Алексей никогда не знал отца, но однажды в порванном кармане старого пиджака он обнаруживает его фото и узнает, что тот живет на Кавказе. И вместо запланированной поездки в Испанию семья Алексея оказывается на кавказских просторах. Отпуск и поиск отца становятся настоящим приключением для Алексея и его близких — смешным, нелепым, иногда даже опасным и точно незабываемым.

В широкий прокат картина выходит 4 февраля. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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