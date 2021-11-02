Ирина Безрукова призвала Алену Яковлеву не путать домогательства с ухаживаниями

Ирина Безрукова в беседе с изданием РИА ФАН высказалась по поводу неожиданного признания Алены Яковлевой — она обвинила известного режиссера, имя которого не назвала, в домогательствах в начале карьеры. По словам артистки, когда она отвергла его предложение, ее буквально «вычеркнули» на 15 лет.

Ирина Безрукова выразила сочувствие артистке и отметила, что такие вещи есть в любой сфере деятельности.

«Что касается домогательств, не обязательно работать в сфере киноиндустрии. Они есть в каждой профессии, все зависит только от людей, будь это театр или кино, или наука. Если происходят домогательства, то можно сначала отшутиться, сказать, к примеру, я замужем или у меня есть мужчина, так что подходите в следующей жизни вне очереди», — заявила Безрукова.