Ирина Безрукова призвала Алену Яковлеву не путать домогательства с ухаживаниями
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Фото: @irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова в беседе с изданием РИА ФАН высказалась по поводу неожиданного признания Алены Яковлевой — она обвинила известного режиссера, имя которого не назвала, в домогательствах в начале карьеры. По словам артистки, когда она отвергла его предложение, ее буквально «вычеркнули» на 15 лет.
Ирина Безрукова выразила сочувствие артистке и отметила, что такие вещи есть в любой сфере деятельности.
«Что касается домогательств, не обязательно работать в сфере киноиндустрии. Они есть в каждой профессии, все зависит только от людей, будь это театр или кино, или наука. Если происходят домогательства, то можно сначала отшутиться, сказать, к примеру, я замужем или у меня есть мужчина, так что подходите в следующей жизни вне очереди», — заявила Безрукова.
Кроме того, она дала артистке несколько советов, как справиться с этой проблемой, и призвала не путать домогательства с ухаживаниями и проявлением внимания со стороны мужчин.
«Кроме того, что этот человек боится отказа, нужно понимать, что он превышает свои должностные полномочия: всегда можно найти на него управу. Выход есть всегда, главное — это ваша позиция. Не путайте джентльменские ухаживания, такие как приоткрыть дверь перед дамой или подать даме пальто, с домогательствами. Джентльмены пускай остаются, а домогатели — нет», — подводит итог актриса.
Относительно признания Яковлевой высказалась и Елена Проклова, которая некоторое время назад вызвала общественный резонанс собственным рассказом о приставаниях известного режиссера, в котором узнали Олега Табакова. Проклова тоже выразила сочувствие Яковлевой и призвала не бояться говорить об этом — ведь бояться должны те, кто домогается, а не жертвы.
Фото: Instagram, Global Look Press