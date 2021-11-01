Алена Яковлева рассказала о домогательствах известного режиссера в начале карьеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ayakovleva_official
Алена Яковлева в интервью «Вечерней Москве» поделилась откровениями о домогательствах, которым подверглась в начале своей карьеры. По ее словам, мужчина, имени которого она не назвала, предложил ей отношения, к которым она не была готова.
«Мне на "Мосфильме" один очень известный режиссер сказал: "Я сделаю тебя звездой. Умеешь делать массаж?". Я: "Массаж чего, извините?". А он запер дверь. Я грубо сказала: "Пошел". Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так мне противно», — заявила она.
Стоит отметить, это была не единственная история — после отказа в близости артистка даже лишилась доступа ко многим проектам на 15 лет:
«Была еще история, тоже известный человек. Ныне здравствующий чиновник от кино, который сказал: "Ты понимаешь, чем тебе грозит твой отказ?". Я говорю: "Прекрасно понимаю!". И на 15 лет я была "вычеркнута". Тогда, если ты делал какие-то "неправильные" телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно», — заявила она.
Ранее такими откровениями делились многие известные актрисы — некоторые из них столкнулись с осуждением.
Фото: Instagram