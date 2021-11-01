Алена Яковлева рассказала о домогательствах известного режиссера в начале карьеры

Алена Яковлева в интервью «Вечерней Москве» поделилась откровениями о домогательствах, которым подверглась в начале своей карьеры. По ее словам, мужчина, имени которого она не назвала, предложил ей отношения, к которым она не была готова.

«Мне на "Мосфильме" один очень известный режиссер сказал: "Я сделаю тебя звездой. Умеешь делать массаж?". Я: "Массаж чего, извините?". А он запер дверь. Я грубо сказала: "Пошел". Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так мне противно», — заявила она.