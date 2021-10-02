Без звезды на лбу и балахонов: как Верка Сердючка выглядела в молодости
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Фото: East News Russia
В Сети появился редкий архивный снимок Андрея Данилко, уже 28 лет выступающего в образе Верки Сердючки. Фото было сделано на заре карьеры артиста, а поделились им представители нынешней команды Данилко в честь его 48-летия. «Дорогой Андрей, мы любим тебя, как никто не может любить! Спасибо тебе за твое неиссякаемое вдохновение и бесконечное, непредсказуемое чувство юмора. С днем рождения!», — поздравили виновника торжества коллеги.
На снимке Андрей Данилко предстал юным и худощавым, некоторые его подписчики отметили, что артист мог бы выбрать и карьеру фотомодели. Верку Сердючку засыпали поздравлениями.
Ранее стало известно о трагическом событии в семье актера. Андрей Данилко скрывал его больше года и лишь недавно решил поделиться с публикой. Также недавно один из украинских продюсеров прокомментировал состояние здоровья Андрея Данилко.
Фото и видео: @v_serduchka/Instagram; East News