Без звезды на лбу и балахонов: как Верка Сердючка выглядела в молодости

На снимке Андрей Данилко предстал юным и худощавым, некоторые его подписчики отметили, что артист мог бы выбрать и карьеру фотомодели. Верку Сердючку засыпали поздравлениями.

Ранее стало известно о трагическом событии в семье актера. Андрей Данилко скрывал его больше года и лишь недавно решил поделиться с публикой. Также недавно один из украинских продюсеров прокомментировал состояние здоровья Андрея Данилко.