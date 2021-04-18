Известный украинский продюсер рассказал о состоянии здоровья Андрея Данилко

Популярный украинский артист, известный по сценическому образу и псевдониму Верка Сердючка, в 2021 году отмечает 30-летие творческой деятельности. Данилко планирует посетить с концертами нескольких крупных городах с новой музыкальной программой.

Продюсер Юрий Никитин уверен, что певец идет на поправку. «По сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, он уже в прекрасной форме. Мало кто знает, что очень долгое время он совсем не мог творить, генерировать идеи, выступать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу», — заявил продюсер в эфире шоу «Зірковий шлях».

Еще несколько лет назад артист упоминал о том, что борется с неким недугом, из-за которого он заметно прибавил в весе. Тогда в прессе ходили слухи о том, что, возможно, Данилко страдает онкологией. Но официально это не подтвердилось.