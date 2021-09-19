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У Андрея Данилко умерла мама: артист целый год скрывал семейную трагедию
47-летний украинский комедийный актер Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка год назад пережил смерть близкого человека. Рассказать об этом поклонникам артист решился только сейчас, когда стал чувствовать себя немного легче.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Starface
В интервью украинскому телеканалу Андрей признался, что его мать скончалась в возрасте 82 лет и была его лучшим другом.
Верка Сердючка с мамой
Данилко сложно переживал утрату, но, по рассказам его близкого друга певца EL Кравчука, сделал все возможное, чтобы с честью проводить ее в последний путь.
«Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он всё сделал как любящий сын. Они с мамой были друзьями», — сообщил друг музыканта.
Напомним, что Андрей Данилко приобрел широкую известность в середине 90-х годов благодаря травести-образу и выдуманному персонажу под псевдонимом Верка Сердючка. В 2007 году артист участвовал в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Фото и видео: Global Look Press, Starface
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