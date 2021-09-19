У Андрея Данилко умерла мама: артист целый год скрывал семейную трагедию

Данилко сложно переживал утрату, но, по рассказам его близкого друга певца EL Кравчука, сделал все возможное, чтобы с честью проводить ее в последний путь.

«Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он всё сделал как любящий сын. Они с мамой были друзьями», — сообщил друг музыканта.

Напомним, что Андрей Данилко приобрел широкую известность в середине 90-х годов благодаря травести-образу и выдуманному персонажу под псевдонимом Верка Сердючка. В 2007 году артист участвовал в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».