Бесконечные ноги и дерзкий разрез: Лопес показала себя во всей красе в эффектном платье
Фото: Instagram Дженнифер Лопес
На этот раз Дженнифер Лопес появилась в дерзком образе на обложке известного музыкального журнала Billboard. Певица позировала в очень смелом платье с вырезом на спине и высоким разрезом до талии, демонстрируя шикарную фигуру и свою знаменитую пятую точку. Завершали образ длинные распущенные волосы, манящий взгляд, массивное золотое колье и босоножки на высоких каблуках. Вместе с Лопес участие в фотосессии принял 26-летний певец Малума.
Конечно, восторженные комментарии поклонников в Instagram звезды после публикации обложки не заставили себя ждать. «Огонь! Шикарна, как и всегда», «Обалденная!!!!», «Великолепна», «Не теряешь класс, все такая же офигенная», «Не знаю никого горячее Джей Ло», «Вот это тело, просто бомба!», «Королева», «Очень красивая», «Леди-совершенство», «Она все еще на коне», «Вот это женщина», «Потрясающая», «Я люблю тебя, выходи за меня, Джей Ло», «Вот это персик», «Мы же все в первую очередь смотрим на одно и то же место, не так ли?», «Какая попка», «Хочу быть, как Дженнифер Лопес, когда вырасту», «Добиться такой же фигуры — наш план на следующее десятилетие», — пишут фанаты.
Отметим, Дженнифер Лопес всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами. Она продолжает отрицать, что делала пластику, и регулярно демонстрирует свои тренировки, с помощью которых, по ее словам, поддерживает себя в такой форме.
Недавно Лопес, которой 24 июля исполнится 51 год, стала главной звездой «Суперкубка-2020». Певица эффектно спустилась на сцену на сверкающем шесте в сексуальном кожаном боди, а затем и вовсе осталась в прозрачном блестящем комбинезоне, подчеркивающем каждый изгиб ее тела. Соцсети буквально взорвались комментариями о том, что Дженнифер выглядит и зажигает на сцене в свои пятьдесят лучше, чем в двадцать. И правда, судя по тому, как она лихо отплясывала, охотно верим, что тренировки звезды не проходят зря, а помощь пластического хирурга ей не нужна.
Фото: instagram
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