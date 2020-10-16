Бесконечные ноги и дерзкий разрез: Лопес показала себя во всей красе в эффектном платье

Конечно, восторженные комментарии поклонников в Instagram звезды после публикации обложки не заставили себя ждать. «Огонь! Шикарна, как и всегда», «Обалденная!!!!», «Великолепна», «Не теряешь класс, все такая же офигенная», «Не знаю никого горячее Джей Ло», «Вот это тело, просто бомба!», «Королева», «Очень красивая», «Леди-совершенство», «Она все еще на коне», «Вот это женщина», «Потрясающая», «Я люблю тебя, выходи за меня, Джей Ло», «Вот это персик», «Мы же все в первую очередь смотрим на одно и то же место, не так ли?», «Какая попка», «Хочу быть, как Дженнифер Лопес, когда вырасту», «Добиться такой же фигуры — наш план на следующее десятилетие», — пишут фанаты.

Отметим, Дженнифер Лопес всегда подчеркивает пышные ягодицы нарядами и концертными костюмами. Она продолжает отрицать, что делала пластику, и регулярно демонстрирует свои тренировки, с помощью которых, по ее словам, поддерживает себя в такой форме.