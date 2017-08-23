Подписчики Юлии Ковальчук не ожидали увидеть ее без косметики

Несколько часов назад популярная певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками радостью. «Впервые кое-что писала на студии в Барселоне)) очень профессионально и гостеприимно) подробности в stories», — написала она.

Артистка сопроводила пост тегом #немогубезработы: будущая мама трудится несмотря на свое «интересное положение».

Однако подписчикам звезды не понравилось, что фото, которое она опубликовало, оказалось не таким «глянцевым», как обычно. «Ндааа, беременность меняет....», «Без косметики обычная.таких валом», «Без косметики - отстой», «Я считаю, что даже во время беременностм косметику никто не отменял...», — пишут возмущенные идеалисты.

«Юльчик держись!!!», «Юлия вы такая красивая», «Очаровательна своей естественной красотой», — вступились за нее поклонники. Они уверяют, что даже по фотографиям заметно, что звезда, которая скрывает пока свое положение, беременна: «Новость не знала, но по фото поняла. Здоровья вам».

Почти все они считают, что певица ждет девочку. А как думаете вы?

Фото: globallookpress.com, instagram.com