Певица удивила поклонников ярким образом

Юлия Ковальчук не раз говорила, что она без ума от женственных нарядов: красивые платья, юбки и обувь на каблуке занимают большую часть гардероба певицы.

Однако сегодня артистка весьма удивила поклонников. В своем блоге Юлия опубликовала фото, на котором предстала в очень дерзком образе: леопардовая куртка, черное платье с глубоким декольте и кожаными ремнями. Дополнил роковой наряд яркий макияж с акцентом на губах и укладка с высоким начесом.

Пользователи Сети осыпали Ковальчук комплиментами, отметив ее сходство с Кортни Лав: «Какая красивая», «Юлечка вы не только красотка , но у с юмором у вас полный порядок- а это так важно», «На Кортни Лав похожа на этом фото».

А как вам дерзкий образ Юлии?

Фото: instagram.com