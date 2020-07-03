Кристина Риччи разводится с Джеймсом Хеердегеном после 7 лет брака и скандала с домашним насилием
Фото: Cover Images/Globallookpress
В четверг, 2 июля, Кристина Риччи подала на развод с Джеймсом Хеердегеном. Она запросила полную юридическую и физическую опеку над их 5-летним сыном Фредди и получила срочный охранный ордер, пишет TMZ. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Лос-Анджелеса.
Несмотря на то, что в качестве причины актриса указала «непримиримые разногласия», проблема была явно в другом. Охранный ордер она потребовала после обращения в полицию.
Фото: Eastnews
25 июня в районе 9:20 утра офицеры полиции получили вызов и выехали на место происшествия, где был оформлен протокол. Кто стал инициатором скандала — неизвестно. Джеймс не был арестован. Пара не отвечает на вопросы представителей прессы.
Совсем недавно Кристина поздравляла Джеймса с днем отца. Они прожили в браке почти 7 лет, были парой с 2011 года — они познакомились на съемках телесериала «Пэн Американ», 26 октября они отметили бы годовщину брака.
Фото: Eastnews, Globallookpress
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