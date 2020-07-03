Кристина Риччи разводится с Джеймсом Хеердегеном после 7 лет брака и скандала с домашним насилием

В четверг, 2 июля, Кристина Риччи подала на развод с Джеймсом Хеердегеном. Она запросила полную юридическую и физическую опеку над их 5-летним сыном Фредди и получила срочный охранный ордер, пишет TMZ. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Лос-Анджелеса.

Несмотря на то, что в качестве причины актриса указала «непримиримые разногласия», проблема была явно в другом. Охранный ордер она потребовала после обращения в полицию.