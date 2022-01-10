Беременная жена Константина Ивлева призналась, почему муж не взял ее с собой на Мальдивы

Несколько недель назад Константин Ивлев и его молодая супруга Валерия сообщили, что ждут малыша. Эту новость поклонники пары ожидали сразу после вестей о свадьбе и венчании Ивлевых. Влюбленные не скрывают, что их совместная жизнь — сплошной медовый месяц.

Но отдыхать на Мальдивы шеф-повар и телеведущий отправился без жены, но в компании сына Матвея и дочери Маши.