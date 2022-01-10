Беременная жена Константина Ивлева призналась, почему муж не взял ее с собой на Мальдивы
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Фото: www.instagram.com/valeriya__ivleva
Несколько недель назад Константин Ивлев и его молодая супруга Валерия сообщили, что ждут малыша. Эту новость поклонники пары ожидали сразу после вестей о свадьбе и венчании Ивлевых. Влюбленные не скрывают, что их совместная жизнь — сплошной медовый месяц.
Но отдыхать на Мальдивы шеф-повар и телеведущий отправился без жены, но в компании сына Матвея и дочери Маши.
И пока Константин с детьми наслаждаются теплым океаном и белоснежными пляжами, Валерия ждет возвращения мужа в холодной Москве.
Конечно, подписчики Ивлевой не обошли стороной вопросы о том, почему новогодние каникулы муж с женой проводят порознь. Валерия записала видео, в котором рассказала, почему муж оставил ее.
«Мы готовились к отдыху с детьми заранее. Но за две недели до отпуска врачи запретили мне перелеты, — рассказала Ивлева. — Мой муж много работает, он заслужил этот отдых. Поэтому мне не обидно, что я осталась дома».
Напомним, для Валерии Ивлевой малыш станет первенцем, а дочь и сына шеф-повару родила первая жена Мария, с которой он прожил в браке 23 года. После развода на Ивлева и тогда еще его невесту обрушилась волна критики в том, что он променял супругу, с которой прошел огонь и воду, и медные трубы, на более молодую избранницу. Резво высказывалась по поводу «разлучницы» и брошенная жена.
Но Константин и Валерия на все выпады в свой адрес отвечали добрыми словами, стараясь не принимать близко к сердцу слова недоброжелателей.
Фото и видео: Instagram