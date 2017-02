В Голливуде состоялась 89-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. После звезды отправились на вечеринку Vanity Fair, куда пришли и те, кто не присутствовал на официальной части.

Театр The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, где была устроена вечеринка, превратился в настоящий Ноев ковчег. Там были и лауреаты премии, и их родственники, модели, спортсмены... Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо модель Тони Гаррн позировала фотографам неподалеку от его нынешней пассии Нины Агдал.

Дженнифер Энистон, не отходившая ни на шаг от супруга Джастина Теру, встретилась на мероприятии с отцом Анджелины Джоли Джоном Войтом.

Орландо Блум, видимо, был так смущен присутствием на вечеринке бывшей жены Миранды Керр и нынешней возлюбленной Кэти Перри, что старался держаться подальше от обеих.

Самой яркой парой вечера стали Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем. Влюбленные впервые вышли в свет вместе после того, как объявили, что скоро станут родителями. Модель подчеркнула интересное положение эффектным серебристым платьем Atelier Versace.

Беременная Сиара тоже решила подчеркнуть свой заметно округлившийся живот и надела обтягивающее бархатное платье насыщенного бордового оттенка с глубоким декольте.

За «тяжелую артиллерию» красоток-моделей, помимо Гаррн и Агдал, на этот раз отвечали Алессандра Амбросио, Карли Клосс, Кейт Аптон, Адриана Лима...

... и вездесущая Эмили Ратажковски.

Не обошлось и без пары модных промахов. Мэрайя Кэри явно погорячилась, сделав выбор в пользу платья с впечатляющим декольте, из которого ее грудь местами вываливалась, а местами на тело певицы буквально было просто больно смотреть. Кэри давно пора нанять стилиста, который поможет ей выглядеть более адекватно и обуздает ее бьющую через край сексуальность.

Затмить Кэри удалось только Габриэл Юнион. То, что надела актриса, вообще не поддается описанию. Cоветуем посмотреть на Юнион внимательно, запомнить и никогда так не делать. К счастью, на красной дорожке «Оскара» ничего подобного не было.

