Беременная Мерьем Узерли поделилась с фанатами радостной новостью: «Стала лучшей актрисой»
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Мерьем Узерли поделилась радостной новостью с подписчиками. В Instagram она разместила видео, в котором рассказала, что получила приз кинофестиваля в Нью-Йорке за лучшую женскую роль. Награды Мерьем удостоили за фильм «Улей».
«Я горда и рада, что мою работу оценили. Спасибо членам жюри, что отметили меня, — воодушевленно сказала Мерьем в кадре.
Беременная актриса также добавила, что почти без грима, только с накрашенными губами, потому что находится на съемках. «Вот такой у меня антураж», — посмеялась пышущая здоровьем Мерьем с округлившимися щеками.
«Поздравляем», «Мы знали, что ты лучшая», «Мерьем, ты классная, красотка!», «Супер! Классно! Поздравляю», «Дальнейших успехов!», — пожелали поклонники актрисе.
О второй беременности Мерьем Узерли стало известно в начале сентября. Тогда она сообщила, что уже находится на шестом месяце. Но за все это время актриса ни разу не показала округлившийся живот.
Позже стало известно, что отцом будущего малыша стал американец, который ради возлюбленной переехал в Германию. «Я сейчас не одна. В моей жизни есть кое-кто. Я влюблена! Он американец и переехал к нам с Ларой. Как только я почувствую, что готова, выйду замуж. Но мы живем в условиях пандемии коронавируса. Я не мечтаю о свадьбе с 20-30 гостями в масках. Позже посмотрим, как все будет» — рассказывала Мерьем о любимом.
Старшую дочь Лару Мерьем родила в феврале 2014 года от турецкого бизнесмена Джана Атеша.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли, East News
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