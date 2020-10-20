Беременная Мерьем Узерли поделилась с фанатами радостной новостью: «Стала лучшей актрисой»

Мерьем Узерли поделилась радостной новостью с подписчиками. В Instagram она разместила видео, в котором рассказала, что получила приз кинофестиваля в Нью-Йорке за лучшую женскую роль. Награды Мерьем удостоили за фильм «Улей».

«Я горда и рада, что мою работу оценили. Спасибо членам жюри, что отметили меня, — воодушевленно сказала Мерьем в кадре.

Беременная актриса также добавила, что почти без грима, только с накрашенными губами, потому что находится на съемках. «Вот такой у меня антураж», — посмеялась пышущая здоровьем Мерьем с округлившимися щеками.