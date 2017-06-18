В Санкт-Петербурге проходят съемки сериала «Казнить нельзя помиловать», одну из главных ролей которого играет беременная Мария Кожевникова. Периодически актриса делится интересными кадрами со съемочной площадки в своем Instagram. Так, сегодня появился ролик, в котором героиня Марии толкает партнера по сюжету в фонтан. Кожевникова сопроводила ролик подписью «Как же я всегда боюсь за партнеров».

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Июн 17 2017 в 10:09 PDT

Поклонникам артистки видео очень понравилось. Многим показался очень интересным сам съемочный процесс, и то, что сцена удалась с первого дубля. А некоторые фолловеры беспокоятся, не скажутся ли такие нагрузки на самочувствии будущей мамы.

Напомним, о третьей беременности Марии Кожевниковой стало известно совсем недавно. Актриса с супругом — бизнесменом Евгением Васильевым— воспитывают двоих сыновей: трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима.

Фото: instagram.com