Как стало известно, звезда сериала «Универ» находится на шестом месяце беременности и скоро подарит малыша своему мужу, бизнесмену Евгению Васильеву. Близкие семьи сообщили, что Мария чувствует себя хорошо: токсикоза и слабости не было. Поскольку во время первых двух беременностей актриса сильно поправилась (около 40 килограммов), сейчас она тщательно следит за своим питанием.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 2 2017 в 7:09 PDT

Кожевникова с мужем всегда хотели большую семью, поэтому были счастливы узнать о прибавлении. «Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием – часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить». – рассказали порталу «СтарХит» приближенные к звездной семье.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Июн 1 2017 в 3:43 PDT

Напомним, что у пары уже подрастают двое сыновей: трехлетний Иван и двухлетний Максим.

Поздравляем счастливых родителей!

Фото: instagram.com