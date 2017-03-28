С тех пор, как Мария Кожевникова стала дважды мамой, она уделяет особое внимание в качеству пищи, которую готовит дома. Она — ярый противник пальмового масла, фастфуда. Сегодня звезда рассказала, из чего на самом деле пекут тот хлеб, который все мы покупаем в магазинах.

«Совсем недавно я публиковала данные из материалов Совета Федерации о том, что "нормальный хлеб является дефицитом у нас в стране", из-за того, что "очень умные" люди в правительстве решили в основном продать качественное зерно на экспорт. В России, для нас с Вами, они оставили зерно худшего качества: "32 миллиона тонн пшеницы 4 класса и 21 миллион тонн — 5 класса, собственно фуражной". Напомню, что согласно ГОСТу пщеница 4 класса требует предварительного значительного улучшения перед употреблением для производства хлеба, но а 5 класса считается фуражным зерном и должна использоваться для корма скота! Выводы делайте сами...», — шокировала она подписчиков.

«Пока моя семья не готова отказаться от хлеба, судя по фото у @ivanbromaks его даже не отнять, конечно, в ограниченном количестве, но мы употребляем и любим, как говорили наши прадеды, "Дар Божий". Поэтому эти несколько дней я обогащала себя знаниями о производстве хлеба, изучала про все гадости, которые сейчас туда добавляют и решила купить хлебопечку, чтобы во-первых, знать и быть уверенной в том, что даю деткам, во-вторых, наполнить дом эти вкусным ароматом с утра», — заключила она, попросив совета в выборе данного агрегата.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Мар 28 2017 в 4:05 PDT

«Про составляющие хлеба поговорим в следующих постах: качественная мука, закваска или дрожжи», — пообещала она.

Ранее Мария рассказывала, с чего ее семья начинает утро. «Вместе с детьми ко мне вернулась прекрасная традиция есть кашки по утрам. Сегодня у нас овсянка, только хочу напомнить, что для этой каши полезные свойства определяются интенсивностью помола. Чем более грубый, тем полезнее. Поэтому лучше не овсяные хлопья, а геркулес. В хлопьях мелкого помола, которые можно просто запарить кипятком или разварить за 5 минут, уже меньше клетчатки и других ценных компонентов, да и калорийность достаточно высокая», — предупредила она.

Напомним, что Мария Кожевникова с мужем воспитывают двух сыновей: 3-летнего Ивана и 2-летнего Максима.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Янв 30 2017 в 6:26 PST

Фото: instagram.com