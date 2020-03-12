Беременная Кэти Перри спела перед сотнями пожарных в неоновом мини-платье

Кэти станет матерью через несколько месяцев, но творческую активность не снижает. В эти дни Перри находится в Австралии. Там беременная Кэти Перри вышла в свет в неоновом мини-платье. В ярком наряде она выступала перед сотнями пожарных, которые боролись со стихией этой зимой.

Кэти поблагодарила героев за самоотверженную работу и всех, кто пришел на встречу с ней.