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Беременная Кэти Перри спела перед сотнями пожарных в неоновом мини-платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу из-за коронавируса

Фото: Getty Images

За несколько месяцев до родов Кэти Перри продолжает активно гастролировать.

В начале марта 35-летняя Кэти Перри презентовала красивое видео, которым подтвердила беременность от Орландо Блума, с которым встречается несколько лет. После «рассекречивания» своего интересного положения певица округлившийся живот больше не прячет.

Кэти станет матерью через несколько месяцев, но творческую активность не снижает. В эти дни Перри находится в Австралии. Там беременная Кэти Перри вышла в свет в неоновом мини-платье. В ярком наряде она выступала перед сотнями пожарных, которые боролись со стихией этой зимой.

Кэти поблагодарила героев за самоотверженную работу и всех, кто пришел на встречу с ней.

«Она будет самой лучшей мамой», «Ты абсолютный ангел. Мир тебя не заслужил», «Я люблю тебя», «Королева», — последовали комментарии.

Многие подписчики посоветовали Перри немедленно уезжать из Австралии, а если и оставаться, то не общаться с незнакомцами в целях защиты от коронавируса. Кстати, сегодня Том Хэнкс, который находится там же, подтвердил, что с женой заразились вирусом.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются несколько лет. В День святого Валентина актер сделал предложение любимой женщине и она согласилась стать его женой. Недавно стало известно, что свадьбу знаменитости перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.

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Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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