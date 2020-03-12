Беременная Кэти Перри спела перед сотнями пожарных в неоновом мини-платье
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Фото: Getty Images
В начале марта 35-летняя Кэти Перри презентовала красивое видео, которым подтвердила беременность от Орландо Блума, с которым встречается несколько лет. После «рассекречивания» своего интересного положения певица округлившийся живот больше не прячет.
Кэти станет матерью через несколько месяцев, но творческую активность не снижает. В эти дни Перри находится в Австралии. Там беременная Кэти Перри вышла в свет в неоновом мини-платье. В ярком наряде она выступала перед сотнями пожарных, которые боролись со стихией этой зимой.
Кэти поблагодарила героев за самоотверженную работу и всех, кто пришел на встречу с ней.
«Она будет самой лучшей мамой», «Ты абсолютный ангел. Мир тебя не заслужил», «Я люблю тебя», «Королева», — последовали комментарии.
Многие подписчики посоветовали Перри немедленно уезжать из Австралии, а если и оставаться, то не общаться с незнакомцами в целях защиты от коронавируса. Кстати, сегодня Том Хэнкс, который находится там же, подтвердил, что с женой заразились вирусом.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум встречаются несколько лет. В День святого Валентина актер сделал предложение любимой женщине и она согласилась стать его женой. Недавно стало известно, что свадьбу знаменитости перенесли на более поздний срок из-за коронавируса.
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Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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