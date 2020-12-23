Объявившая о четвертой беременности Лена Перминова показала нежное видео с животом

«На это можно смотреть вечно, материнство!», «Как волшебно», «Красота», «Да, всем бы так беременность проводить», «Невероятно красивое видео», «Гармония и любовь», «Аж до мурашек. Так же хочу в гамаке полежать с любимым мужем», «Вы невероятная», «Это так красиво», «Лена, здоровья вам в этот прекрасный период жизни», «Идеальная картинка», «Состояние любви», — прокомментировали подписчики модели.

Лена Перминова познакомилась с Александром Лебедевым в юном возрасте. Их роман перерос в крепкую семью, где уже есть трое детей — 11-летний Никита, 9-летний Егор и 6-летняя Арина. У миллиардера также есть 40-летний сын Евгений. Он с детства живет в Великобритании, там он владеет крупным издательским бизнесом и другими проектами.

Недавно Лена поздравляла Александра Лебедева с днем рождения. Она опубликовала в Instagram нежные совместные снимки и поблагодарила любимого за все. «Ты открыл для мена новую вселенную под названием семья», — писала она. Лебедев и Перминова, несмотря на долгие годы вместе, до сих пор не женаты.