Супруги решили дать отношениям второй шанс спустя два года после объявления о разводе

Бен Аффлек, изменившей Дженнифер Гарнер с няней их детей, так старался загладить свою вину перед ней и так распевал дифирамбы жене во всех интервью! И, похоже, все было не напрасно: Дженнифер смягчилась.

«Джен отозвала развод. Она хочет все наладить. Они дают себе второй шанс», — цитирует издание People WMJ.

Сами актеры пока не подтвердили эту новость, однако близкий к паре источник сообщил E!News, что романтические отношения между ними не удалось разрушить ни измене, ни решению развестись: «Между ними всегда была химия, ничего, в сущности, и не поменялось. Они работали над отношениями последние пару лет».

Кроме того, важной причиной для сохранения брака стали общие дети. Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер воспитывают 5-летнего Сэмюэла, 8-летнюю Серафину и 11-летнюю Вайолет.

Фото: globallookpress.com