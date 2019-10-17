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Белый комбинезон и декольте до пояса: Мария Горбань впечатлила поклонников смелой фотосессией

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Горбань

Фото: Instagram

Актриса не упускает случая показать свою идеальную фигуру.

На Instagram 32-летней Марии Горбань подписаны больше миллиона человек. И актриса регулярно балует фолловеров откровенными фотосессиями и зажигательными танцами. Похвалиться ей есть чем: у Марии идеальные пропорции, которые ее поклонникам очень нравятся.

В очередной раз звезда сериала «Кухня» порадовала фанатов кадром из откровенной фотосессии. В ней Мария Горбань позирует в настолько откровенном наряде, что подписчики буквально лишились дара речи.

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🖤...

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

«Ну, знаешь», - написала первой комментарий актриса Елена Валюшкина. «MAMMA MIA», «Фиерично!!!», «Ух какая», «Секси», «Твое тело просто бомба», - написали под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Недавно поклонники Марии Горбань обсуждали ее фотографию с мамой-красавицей и пришли к выводу, что теперь понятно, откуда у актрисы такие впечатляющие гены.

А вам нравится Мария?

Фото и видео: Instragram

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