Белый комбинезон и декольте до пояса: Мария Горбань впечатлила поклонников смелой фотосессией
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На Instagram 32-летней Марии Горбань подписаны больше миллиона человек. И актриса регулярно балует фолловеров откровенными фотосессиями и зажигательными танцами. Похвалиться ей есть чем: у Марии идеальные пропорции, которые ее поклонникам очень нравятся.
В очередной раз звезда сериала «Кухня» порадовала фанатов кадром из откровенной фотосессии. В ней Мария Горбань позирует в настолько откровенном наряде, что подписчики буквально лишились дара речи.
«Ну, знаешь», - написала первой комментарий актриса Елена Валюшкина. «MAMMA MIA», «Фиерично!!!», «Ух какая», «Секси», «Твое тело просто бомба», - написали под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Недавно поклонники Марии Горбань обсуждали ее фотографию с мамой-красавицей и пришли к выводу, что теперь понятно, откуда у актрисы такие впечатляющие гены.
А вам нравится Мария?
Фото и видео: Instragram
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