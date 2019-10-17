Белый комбинезон и декольте до пояса: Мария Горбань впечатлила поклонников смелой фотосессией

«Ну, знаешь», - написала первой комментарий актриса Елена Валюшкина. «MAMMA MIA», «Фиерично!!!», «Ух какая», «Секси», «Твое тело просто бомба», - написали под фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Недавно поклонники Марии Горбань обсуждали ее фотографию с мамой-красавицей и пришли к выводу, что теперь понятно, откуда у актрисы такие впечатляющие гены.

А вам нравится Мария?