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В Сети обсуждают фотографии Марии Горбань с мамой и дочкой: «Теперь понятно, в кого такая красота»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Горбань с мамой и бабушкой

Фото: Instagram

Актриса поделилась семейными снимками в день рождения родительницы.

Мария Горбань опубликовала в Instagram трогательные снимки с мамой Ларисой Зибровой в день ее рождения. Актриса отметила, что ради мамы исполнила многие ее мечты.

Мария Горбань в волнах

«Мамуля! Родная! С Твоим Днём! Пока ты греешься в лучах солнца и любви - Я, в день твоего рождения, исполняю твою заветную мечту, веду кинофестиваль, работаю актрисой, как ты и хотела. Люблю бескрайне», - поздравила Мария маму (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, что мать и дочь невероятно похожи и теперь понятно, в кого Мария такая красивая.

«Красотки трех поколений!!!!», «А вот в кого такая красота», «Так похожа на маму Как две сестрички», «Как вы все похожи, красотки», «С днем рождения мамочку», - написали в комментариях.

Страница Марии Горбань в социальной сети похожа на большой фотоальбом. Актриса постоянно делится с подписчиками семейными снимками – с отдыха, с праздников, из путешествий. И самая ее главная модель на фото – дочь Стефания, которой в сентябре исполнится пять лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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