В Сети обсуждают фотографии Марии Горбань с мамой и дочкой: «Теперь понятно, в кого такая красота»

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, что мать и дочь невероятно похожи и теперь понятно, в кого Мария такая красивая.

«Красотки трех поколений!!!!», «А вот в кого такая красота», «Так похожа на маму Как две сестрички», «Как вы все похожи, красотки», «С днем рождения мамочку», - написали в комментариях.

Страница Марии Горбань в социальной сети похожа на большой фотоальбом. Актриса постоянно делится с подписчиками семейными снимками – с отдыха, с праздников, из путешествий. И самая ее главная модель на фото – дочь Стефания, которой в сентябре исполнится пять лет.