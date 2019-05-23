«Двигаешься потрясающе»: Мария Горбань устроила очередные горячие утренние танцы

Известная 32-летняя актриса Мария Горбань пер перестает удивлять, восхищать и эпатировать подписчиков. Она регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии и видео, на которых показывает себя во всей красе.

Так, несколько дней назад она опубликовала фото из ванной, на котором пикантные части ее тела скрывает лишь запотевшее зеркало.