«Двигаешься потрясающе»: Мария Горбань устроила очередные горячие утренние танцы

Известная 32-летняя актриса Мария Горбань пер перестает удивлять, восхищать и эпатировать подписчиков. Она регулярно выкладывает в Instagram откровенные фотографии и видео, на которых показывает себя во всей красе.
Так, несколько дней назад она опубликовала фото из ванной, на котором пикантные части ее тела скрывает лишь запотевшее зеркало.
Часто на ее странице появляются видеоролики, где Маша танцует. И 30 мая она в очередной раз порадовала подписчиков, показав видео со своими жаркими утренними танцами. «Танцевать – это не про разум, это про чувства...», - подписала ролик актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ролик собрал за пару часов десятки комментариев. «Ты издеваешься что ли , быть такой совершенной?))», - спросила певица Юлия Ковальчук.
«Красивая сил нет»,
«Ты это , завязывай такое выкладывать, спать потом не возможно, ноги мерзнут»,
«огонь девушка праздник!!!!»,
«Прекрасно двигаешься», - отметили подписчики Марии Горбань.
В Instagram актриса часто показывает и свою дочь – 4-летнюю Стефанию, которую часто берет с собой в поездки. Девочка родилась в первом браке актрисы. Сейчас Мария замужем за Кириллом Зоткиным, который любит Стефанию как собственную дочь.
А вам нравится, как выглядит Мария?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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