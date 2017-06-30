Дмитрий Тарасов не стесняется выражать свои чувства к Анастасии Костенко

С тех пор, как Дмитрий Тарасов перестал скрывать свои отношения с Анастасией Костенко, он не стесняется открыто выражать свои чувства и публиковать фотографии личного характера. «Праздничный ужин с моей любимой. Спасибо за прекрасные шесть месяцев», — написал он сегодня под снимком, на котором пара сидит за столиком одного из лучших ресторанов Дубая.

Сейчас пара отдыхает в ОАЭ с друзьями. Влюбленные наслаждаются жарким солнцем и изысканными блюдами. Ольга Бузова, тем временем, зажигает в Сочи и провоцирует публику, появляясь на вечеринках, как и Настя, в недорогих платьях.

Полгода назад, 30 декабря, Тарасов официально стал свободным мужчиной: они с Бузовой оформили развод. Вероятно, именно в этот день Костенко переехала к нему, ведь она подчеркивала, что уводить чужих мужей — не в ее правилах. Это заявление она сделала в ответ на брошенные Олей в ноябре фразы: телеведущая жаловалась, что мужа у нее увели.

Фото: instagram.com