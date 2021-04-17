Бейонсе надела подвеску с русской надписью и удивила фанатов

На днях звезда опубликовала снимки с новой фотосессии. Для выхода в свет певица выбрала яркий образ. Она надела белый брючный костюм с глубоким декольте. Наряд исполнительница дополнила необычным украшением. Именное золотое ожерелье состоит из трех цепочек с массивными подвесками «Beyonce» и надписью «площадь».

Сказать, что русскоязычные фанаты были удивлены — не сказать ничего. Они тут же начали писать комментарии: «Русские здесь? Почему у нее на шее „площадь“?», «А какая площадь? Первого президента или Красная?», «Седьмой альбом Бейонсе называется „Площадь“!».

Как оказалось, все дело в том, что стилист Зерина Акерс выбрала для селебрити костюм от нью-йоркского бренда Area. В качестве деталей цепочки дизайнеры использовали брендинг на разных языках. А слово «area» (область, территория) бренд не совсем верно перевел на русский как «площадь». И получился такой оригинальный логотип. Забавная история, не правда ли?