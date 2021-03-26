Побившая рекорд по числу «Грэмми» Бейонсе получила еще четыре престижные награды
Фото: Global Look Press
NAACP Image Award — американская премия, созданная и вручаемая Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы. Награда была создана в 1967 году и в настоящее время вручается в 35 категориях.
39-летняя исполнительница получила призы за выдающуюся артистку (с композицией Black Parade) и выдающийся видеоклип с Brown Skin Girl. (Последнюю награду она разделила со своей дочерью Блю Айви Картер, а также с WizKid и SAINt JHN.) Бейонсе и Меган Ти Жеребец вместе получили статуэтки за выдающийся дуэт, группу или сотрудничество (современное) и выдающуюся песню в стиле хип-хоп/рэп.
На «Грэмми» 2021 году певица стала обладательницей сразу несколько наград: в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl («Девочка с темной кожей), «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade («Черный парад») и в категории «Лучшая рэп-песня» за дуэт с Megan Thee Stallion Savage («Дикий»).
Кроме того, статуэтку «Грэмми» вместе с матерью получила девятилетняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер, которая исполняет собственную вокальную партию в песне Brown Skin Girl.
Бейонсе установила рекорд по числу «Грэмми» среди женщин: на ее счету 28 статуэток. До этого лидером по количеству наград была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград).
Фото: Global Look Press
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