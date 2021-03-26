Побившая рекорд по числу «Грэмми» Бейонсе получила еще четыре престижные награды

NAACP Image Award — американская премия, созданная и вручаемая Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы. Награда была создана в 1967 году и в настоящее время вручается в 35 категориях.

39-летняя исполнительница получила призы за выдающуюся артистку (с композицией Black Parade) и выдающийся видеоклип с Brown Skin Girl. (Последнюю награду она разделила со своей дочерью Блю Айви Картер, а также с WizKid и SAINt JHN.) Бейонсе и Меган Ти Жеребец вместе получили статуэтки за выдающийся дуэт, группу или сотрудничество (современное) и выдающуюся песню в стиле хип-хоп/рэп.