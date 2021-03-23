Бейонсе, Семенович и другие «пышные» красотки в облегающих нарядах: фото
Фото: Globallook
Анна Семенович
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премию «Муз-ТВ» Анна Семенович пришла в образе готической принцессы, надев платье с «монументальным» силуэтом. Создал его не только приталенный фасон, акцентирующий внимание на выдающихся формах, но и «драматичные» рукава. Верх пострадал от перегруза деталями, а бедра на их фоне исчезли. Не спасли положение ни соблазнительные колготки в сеточку, ни брутальные ботфорты со шнуровкой.
Кэти Перри
Кэти Перри наслаждается ролью мамы и не переживает за набранные во время беременности килограммы. Напомним, что 26 августа 2020 года певица родила дочь от Орландо Блума. Энергии звезды остается только позавидовать: работать она отправилась чуть ли не из роддома. На съемках Перри продолжает примерять облегающие платья с нескромными разрезами и гордится своим телом.
Лариса Долина
Фото: Пресс-служба
Для вечера в Кремлевском дворце Лариса Долина решила использовать все козыри во главе со стройными ногами. 65-летняя певица щеголяла перед объективами фотографов в мерцающем мини-платье с декольте — настолько коротким, что оно вот-вот бы приоткрыло все тайны.
Бритни Спирс
Фото: Globallook
Фолловеры Бритни Спирс давно заметили, что с певицей что-то не так. Даже подчеркивали, что карантин не пошел ей на пользу, судя по появившемуся животику. Сама же поп-дива регулярно занимается спортом вместе с бойфрендом и постоянно танцует. А делает это в коротких топах и миниатюрных шортах, которые постоянно рискует потерять в движении.
Леди Гага
Фото: Eastnews
Леди Гага никогда и ничего не стеснялась и вам советует. Главная ставка — на комфорт, и эпатажная исполнительница делает ее даже тогда, когда теряет форму. Мы часто собираемся на свидания, как в последний раз, а стоило бы взять пример со звезды. На прогулку с бойфрендом она отправилась в сетчатых леггинсах и крошечном бра и не оставила никаких секретов.
Брайс Даллас Ховард
Фото: Globallook
Брайс Даллас Ховард посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2021» и наряд выбрала с акцентом на формы. Силуэтное платье-«чешуя» от Temperley London хоть и не сыграло актрисе на руку, зато себя она в нем чувствовала на все сто.
Предлагаем не затягивать с подготовкой тела к лету и начать ее прямо сейчас. Всегда удачный и мотивирующий старт — новая форма для спорта. Passion.ru расспросил эксперта и выяснил, как ее правильно выбрать и что в тренде.
Фото: Globallook; Eastnews; Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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