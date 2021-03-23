Бейонсе, Семенович и другие «пышные» красотки в облегающих нарядах: фото

Брайс Даллас Ховард посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2021» и наряд выбрала с акцентом на формы. Силуэтное платье-«чешуя» от Temperley London хоть и не сыграло актрисе на руку, зато себя она в нем чувствовала на все сто.

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