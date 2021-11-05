Барановская объяснила, почему благодарна Аршавину за его предательство

А накануне в своем шоу Барановская и вовсе заявила, что благодарна Аршавину — без него она никогда бы не решилась попробовать достичь того, что есть у нее сейчас.

«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — призналась Юлия в программе «Быть человеком».