Барановская объяснила, почему благодарна Аршавину за его предательство
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @baranovskaya_tv
У Юлии Барановской много причин обижаться на Андрея Аршавина — он оставил ее беременную, с детьми, ради другой женщины, а настаивать на том, чтобы он позаботился о них материально, ей пришлось через суд.
Однако Юлия не только не сдалась и сумела самостоятельно добиться успеха, но и практически никогда не позволяла себе поливать грязью бывшего возлюбленного — в отличие от Алисы, которая оказалась куда больше обижена на Андрея.
А накануне в своем шоу Барановская и вовсе заявила, что благодарна Аршавину — без него она никогда бы не решилась попробовать достичь того, что есть у нее сейчас.
«Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях. Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть», — призналась Юлия в программе «Быть человеком».
Фото: Instagram, Global Look press