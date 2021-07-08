Алиса Аршавина призналась в интимной связи с бывшим мужем после развода: «Меня рвало на куски»
Алиса Аршавина призналась, что после развода с футболистом очень мучилась — бывший муж был ей дорог. Поэтому, когда он предлагал ей приехать и заняться любовью, она не могла ему отказать.
При этом она чувствовала себя очень плохо — она считала, что подобным поведением она унижает себя.
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Фото: @arshavina_alisia_7
«Андрей сказал, что больше уже не придет, но все еще приходил. Об этом никто не знает. Он приходил поздно вечером на два-три часа. Он тогда уже вывез все вещи, здесь не жил. Он сказал, что мы не можем быть вместе, но можем встречаться. Пришел раз, пришел два, пришел три. С холодом. "Буду через пять минут. Раздевайся"», — признается Аршавина в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Отказать ему она не могла — испытывала слишком сильные чувства.
«Заходил, видел глаза, становился моим Андреем. Я поняла, что он хотел остаться. Каждый из нас получал свое удовольствие. Он — чисто физическое. И уезжал. Меня рвало на куски, это было унизительно, я сама его звала».
В конце концов, Алисе удалось собраться с мыслями — она попросила Андрея больше к ней не приходить.
Сейчас ситуация с бывшим мужем у Алисы непростая — несмотря на тяжелую болезнь, ей приходится решать сложные вопросы, связанные с переселением. Мать Аршавина выиграла очередной суд по поводу дома, оставленного бывшей жене футболистом, и теперь Алису вместе с детьми просят уехать.
Дочку Есению от Андрея Аршавина она, однако, предложила забрать к себе.
Фото: Instagram Алисы Аршавиной
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