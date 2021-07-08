Алиса Аршавина призналась в интимной связи с бывшим мужем после развода: «Меня рвало на куски»

Отказать ему она не могла — испытывала слишком сильные чувства.

«Заходил, видел глаза, становился моим Андреем. Я поняла, что он хотел остаться. Каждый из нас получал свое удовольствие. Он — чисто физическое. И уезжал. Меня рвало на куски, это было унизительно, я сама его звала».

В конце концов, Алисе удалось собраться с мыслями — она попросила Андрея больше к ней не приходить.

Сейчас ситуация с бывшим мужем у Алисы непростая — несмотря на тяжелую болезнь, ей приходится решать сложные вопросы, связанные с переселением. Мать Аршавина выиграла очередной суд по поводу дома, оставленного бывшей жене футболистом, и теперь Алису вместе с детьми просят уехать.

Дочку Есению от Андрея Аршавина она, однако, предложила забрать к себе.