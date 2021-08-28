Барановская снова обратилась в суд по делу об алиментах от Аршавина
Как сообщил адвокат Юлии Владислав Подшебякин «СтраХиту Андрей намерено планирует уменьшить сумму алиментов на троих детей, благодаря четвертому ребенку, рожденному в браке с Алисой Казьминой.
«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда. Было, как мы помним, заключено мировое соглашение. И то, что появился еще один ребенок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных», — сообщил юрист.
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Фото: @baranovskaya_tv/Instagram
Адвокаты ведущей так же сообщают, что футболист общается с бывшей возлюбленной только через юристов.
«Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь. Пока же он за счет детей от первого брака фактически пытается улучшить свое материальное положение», — продолжил Подшебякин.
Юрист отметил, что за последний год доход Аршавина не потерпел изменений. 2 года назад дети футболиста получали от отца около 300 тыс рублей, а в лучшие годы карьеры спортсмена сумма могла достигать 5 млн рублей ежемесячно, сообщает источник.
Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили в гражданском браке 9 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают троих общих детей: Яну, Арсения и Артема. Ведущая и футболист со скандалом расстались в 2014 из-за измен спортсмена. Аршавин женился на своей любовнице Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есеню. Через три года брака пара также громко развелась на глазах у всей страны. Футболист редко видится с детьми и продолжает оспаривать суммы алиментов на них через суд.
Фото и видео: Instagram
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