Барановская снова обратилась в суд по делу об алиментах от Аршавина

«Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь. Пока же он за счет детей от первого брака фактически пытается улучшить свое материальное положение», — продолжил Подшебякин.

Юрист отметил, что за последний год доход Аршавина не потерпел изменений. 2 года назад дети футболиста получали от отца около 300 тыс рублей, а в лучшие годы карьеры спортсмена сумма могла достигать 5 млн рублей ежемесячно, сообщает источник.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили в гражданском браке 9 лет. Бывшие возлюбленные воспитывают троих общих детей: Яну, Арсения и Артема. Ведущая и футболист со скандалом расстались в 2014 из-за измен спортсмена. Аршавин женился на своей любовнице Алисе Казьминой, которая родила ему дочь Есеню. Через три года брака пара также громко развелась на глазах у всей страны. Футболист редко видится с детьми и продолжает оспаривать суммы алиментов на них через суд.