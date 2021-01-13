Бабушкин купальник и шапка Бабы-яги: Бородину раскритиковали за неудачный пляжный образ

На этот раз Ксения Бородина показала эффектное фото, на котором позирует с мужем Курбаном Омаровым на фоне живописного пейзажа. На снимке супруги демонстрируют стройные спортивные тела, а перед ними расположен усыпанный цветами поднос с шампанским. «Картинка, конечно, отличается от того, что я видела все эти дни, и сейчас МКАД. Сториз красивых не ждите. Будет все про холод, про депресуху, про то, как я скучаю по солнцу, которого мне так не хватает в России», — написала телеведущая.