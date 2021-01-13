Бабушкин купальник и шапка Бабы-яги: Бородину раскритиковали за неудачный пляжный образ
Фото: Instagram Ксении Бородиной
На этот раз Ксения Бородина показала эффектное фото, на котором позирует с мужем Курбаном Омаровым на фоне живописного пейзажа. На снимке супруги демонстрируют стройные спортивные тела, а перед ними расположен усыпанный цветами поднос с шампанским. «Картинка, конечно, отличается от того, что я видела все эти дни, и сейчас МКАД. Сториз красивых не ждите. Будет все про холод, про депресуху, про то, как я скучаю по солнцу, которого мне так не хватает в России», — написала телеведущая.
Фото: Instagram Ксении Бородиной
Фолловеры Ксении оценили живописный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях, правда, нашлись и критики: «Шляпа, конечно, не айс», «Вам купальник маловат», «Фото, как картинка из журнала 70-х годов! Вроде простое, но очень крутое!», «Ксюша смешная тут», «Ксюше не идут такие головные уборы, как Баба-яга», «Фотошоп рулит», «Какая же вы красивая пара! Смотрю на вас, и глаз радуется», «Какие красивые», «Купальник бабушкин, видимо», «Прекрасная мама в прекрасном теле».
Отметим, что на Мальдивы Курбан Омаров и Ксения Бородина отправились с детьми — сыном бизнесмена от предыдущих отношений Омаром, дочерью телеведущей Марусей и общей дочкой Теоной. Последней, к слову, недавно исполнилось пять лет. В честь дня рождения младшей дочери Ксения опубликовала фото именинницы в красивом платье и показала видео, в которых малышка распаковывает многочисленные шикарные подарки. Позднее Бородина устроила вечеринку, посвященную Теоне, на которую пригласила многочисленных подруг.
Фото и видео: Instagram
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