Бородина показала, как отметила 5-летие дочери: три коробки подарков и семейное торжество

В честь дня рождения младшей дочери Ксения Бородина опубликовала фото именинницы в красивом платье. «22.12.2015. Cегодня ровно 5 лет исполняется моей голубоглазой любви. Я росла одна без братьев и сестер, поэтому я всегда мечтала, чтобы у меня была большая семья, и я думала о том, что иметь одного ребенка, — это счастье, а двоих — на грани фантастики наверно. У моей бабушки один ребенок, моя мама, у моей мамы один ребенок — это я, и была уверенность в том, что и у меня будет одна дочь. Но я самая счастливая на планете, потому что у меня 2 замечательные доченьки, о которых я даже мечтать не могла. И когда родилась Теона, я долго-долго-долго на нее смотрела и глаз не могла отвести, она была абсолютно не похожа на меня, я все думала, это точно я родила эту девочку? Она совсем другая, у нее другие волосы и другой цвет глаз, а как это любить двоих?! Но ты меня всему научила. Любить огромной любовью, чувствовать себя самой нужной мамой на планете, тебе всегда нужно много внимания, а я всегда рада для тебя стараться моя любовь... Ты добрая девочка, ты очень сильная, ты ранимая, и ты умеешь удивлять нас, ты каждый день превращаешь не похожим на вчерашний. Какой у тебя сильный характер и при этом такое доброе маленькое сердечко, в котором хватает любви для всех, я горжусь тобой, я люблю тебя какой-то невероятной любовью, я твоя мама, мама Теоны, самое большое счастье быть твоей мамой, мой малыш», — написала она.