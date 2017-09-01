53-летняя Лолита Милявская ответила на критику весьма оригинальным способом

Популярные люди часто сталкиваются с безжалостной критикой в Сети, и чем они меньше вписываются в общепринятые стандарты, тем больше к ним предъявляют претензий.

Сегодня певица Лолита Милявская ответила на критику, которой стало в разы больше после знаменитого «голого» комбинезона, в котором она выступила на сцене фестиваля «Жара».

Лолита не стесняется своих недостатков, не скрывает, что время от времени посещает пластических хирургов, худеть звезда тоже не собирается. «Мы, толстенькие, все замужем, и у нас есть секс», — отвечает она на нападки хейтеров.

Как считаете вы, стоит ли звездам реагировать на негативные комментарии под фотографиями? И как именно?

Фото: instagram.com