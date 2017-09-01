«Бабулечка»: Лолита Милявская резко постарела
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53-летняя Лолита Милявская ответила на критику весьма оригинальным способом
Популярные люди часто сталкиваются с безжалостной критикой в Сети, и чем они меньше вписываются в общепринятые стандарты, тем больше к ним предъявляют претензий.
Сегодня певица Лолита Милявская ответила на критику, которой стало в разы больше после знаменитого «голого» комбинезона, в котором она выступила на сцене фестиваля «Жара».
Лолита не стесняется своих недостатков, не скрывает, что время от времени посещает пластических хирургов, худеть звезда тоже не собирается. «Мы, толстенькие, все замужем, и у нас есть секс», — отвечает она на нападки хейтеров.
Как считаете вы, стоит ли звездам реагировать на негативные комментарии под фотографиями? И как именно?
Фото: instagram.com